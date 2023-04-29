Kılıçdaroğlu kiracılara seslendi: Sosyal konutlar inşa edilecek, öncelik dar gelirliye verilecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kiralardaki fahiş artışa dikkat çekerek, dar gelirlileri ev sahibi yapma vaadinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, ‘kiralar’ başlığıyla paylaştığı videoda ev sahibi olma oranın gerilediğini belirterek, yeni nesillerin ev sahibi olabilmesi için konut birlikleri ve kooperatiflerini harekete geçireceklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:
- İster ayrımcı, ister ırkçı desinler. Ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut satın alamayacak bu ülkede. Halkımın barınmak için ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün zerresini yabancılara koklatmayacağım. Bu rezilliğe de son verilecek.
- Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu alarak, bankada döviz cinsi mevduat veya bireysel emeklilik hesabı açanlara vatandaşlık verilmesi uygulamasına son vereceğiz.
- Nitelikli konutu herkese hak gören konut politikasıyla ülkedeki barınma sorununu çözeceğiz. ‘İkinci Yüzyıl Konut Programı’yla dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Dezavantajlı gruplara, yeni evlenenlere, uzun süredir işsiz olanlara sosyal konutta öncelik vereceğiz.
- Devlet depremde yıkılan kentlerin inşasına koyulurken, konut birlikleri ve kooperatiflerinin dar gelirli vatandaşlarımız için kiralık sosyal konut inşa etmesini sağlayacağız.
- Sosyal konutların sayısını mümkün olan en hızlı şekilde artıracağız. Bu süre zarfında, kiracıları destekleyeceğiz.
- Sosyal konut satın alanların, özel haller dışında belli bir süre bu konutları satmalarının veya kiraya vermelerinin önüne geçeceğiz.