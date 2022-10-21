Kılıçdaroğlu: Kimsenin yoksulluğunu afişe edemezsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Tokat’ta gençlerle bir araya geldi.

Genç istihdamının azaldığını, gençlere yeni olanaklar sağlamak gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Yapacağımız işlerden birisi; Aile Destekleri Sigortası’nı getireceğiz" dedi.

Aile Destekleri Sigortası'nın Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kabul ettiği dokuz sigorta dalından birisi olduğunu,

Türkiye'nin bu dokuz sigorta dalını uygulamayı taahhüt etmesine karşın Aile Destekleri Sigortası'nı uygulamadığını belirten Kılıçdaroğlu "Bu, sosyal devletin uygulaması gereken bir konu. Bugüne kadar hiç uygulanmadı" dedi.

'İnancımızın gereği olarak sağ elin verdiğini sol el görmeyecekse...'

Kılıçdaroğlu "Çünkü yoksulluk istismar edildi; fakire fukaraya dendi ki ‘ben sana şunu vereceğim, makarna vereceğim, ekmek vereceğim, sen bana oy ver’. Bu, yoksulluğun istismarı anlamına gelir. Dolayısıyla inancımızın da gereği olarak sağ elin verdiğini sol el görmeyecekse kimsenin yoksulluğunu afişe edemezsiniz. Aile Destekleri Sigortası ile her aileye asgari güvence vererek toplumda, ailesinde onuruyla yaşamasına imkan vereceğiz. Sosyal devletin gereklerinden birisi de budur" diye konuştu.

'Erdoğan'ın istismar ettiği bahçedeki bütün gülleri alacağım, diken onda kalacak'

Sansürü bitirme, torpil uygulamasını kaldırma, gençlere istihdam yaratma vaatlerini dile getiren Kılıçdaroğlu, bir gencin CHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu "başörtüsü ile ilgili kanun teklifi"ne ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Kanun teklifi, kadının kılık kıyafeti… Yani hiç kimse size ‘niye başörtüsü taktın’ diye soru sormayacak, ama hiçbir hakim de avukata etek boyunu sormayacak. İşin garantisi bu. Yani kadının kılık ve kıyafetini belirleyen siyaset olamayacak. Erdoğan yan çizdi. ‘Yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım’ diye yan çiziyor ama şunu söyleyeyim ben size; Erdoğan’ın istismar ettiği, bahçe olarak gördüğü o bahçedeki bütün gülleri, bütün karanfilleri, bütün menekşeleri alacağım; diken onda kalacak.”

'Altılı masa dağılır mı?' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu, bir gencin “Altılı ittifakı dağıtmadan götürecek misin” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Evet, niye götürmeyelim ki? Hepimiz aklı başında insanlarız, hepimiz demokrasi istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz. Türkiye’nin halini hepimiz görüyoruz. Bu halden Türkiye’nin kurtulması lazım. Doğru, hepimiz ayrı partiyiz, hepimizin programı farklı ama şimdi ortak bir hükümet programı hazırlıyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz.”