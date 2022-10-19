Kılıçdaroğlu: Halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu "Dünyanın, Türkiye’nin bu kadar sorunu varken, insanları kamplaştırmak, birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar ama o tabanlarında da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye’nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye’de olan ve biteni görüyorlar" dedi.

'Halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir'

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını öven Kılıçdaroğlu "Arkadaşlarıma şunu söyledim; sakın ola ki şikayet etmeyin siz bütün şikayetleri, engelleri aşacaksınız ve halka hizmet edeceksiniz, asıl temel hedef halka hizmet etmektir, halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir. Bunu bilin, dedim" ifadelerini kullandı.

"20 yıldır yurt sorununu çözemediler" diyen Kılıçdaroğlu "Allah nasip eder, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz" dedi.

Adanalılara "Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama beşli çetelere hizmet edenleri iktidardan alın ve değiştirin" diye seslenen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

'Bizi bir araya getiren, kul hakkı yiyenleri iktidardan almak'

"Altı siyasi parti bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasidir, insan haklarıdır, kul hakkı yiyenleri iktidardan almaktır. Bizi bir araya getiren; size hesap vermektir, kucaklaşmaktır kamplaşmak değil, bizi bir araya getiren kimsenin kimliği, yaşam tarzı, inancını sorgulamamaktır. Dünyanın bu kadar sorunu varken, Türkiye’nin bu kadar sorunu varken, insanları kamplaştırmak, birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar ama o tabalarında da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye’nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye’de olan ve biteni görüyorlar. Size söz veriyoruz, açık ve net Adana’dan Türkiye’ye söz veriyoruz; sizin bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz, bundan emin olmanızı isterim."

Kılıçdaroğlu "Ben, hiç kimsenin adamı değilim. Beşli çetelerin adamı değilim, ben eğer birilerinin adamıysam sizlerin adamıyım, sizler için mücadele edeceğim, sizler için kavga edeceğim" dedi.

"Temel hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmektir" diyen Kılıçdaroğlu "Bu hedefi gerçekleştirmek için yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin Türkiye’yi değiştirelim, yetkiyi verin Türkiye’yi büyütelim, yetkiyi verin Türkiye’yi kalkındıralım" ifadelerini kullandı.