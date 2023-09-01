Kılıçdaroğlu kendisine hakaretlerde bulunan gerici ismi danışman olarak atadı

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Yaman, 2013'te AKP'den Batman Belediye Başkan Aday adayı, 2018'de AKP'den Batman Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

Bir paylaşımında İsmailağa Cemaatinin liderlerinden Mahmud Eren’in, ‘Bizim için medrese köle olarak girilen zindandan sultan olarak çıkılan yerdir’ sözünü 'Kesinlikle katılıyorum' diye alıntılamış olan Yaman'ın Said-i Nursi'yi ve Mahmut Ustaosmanoğlu'yu öven paylaşımları da bulunuyor.

Başka bir paylaşımında da medreseler için 'kıymetli irfan yuvası' diyen Yaman, çocukların buralarda 'ilim-irfan' öğrenmesini savundu.