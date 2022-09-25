HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİP'ten konuştuğu kaynaklardan birinin "Kılıçdaroğlu, kazanacağını görmezse, kazanacak olanı sahaya sürer ki biz son konuşmasını öyle okuduk" dediğini aktardı.

Sarıkaya yazısında, "İyi Parti’nin yetkin ve etkin ismi de dün sohbet ederken bu noktaya işaret edip ekledi: 'O nedenle biz bir isme itiraz etmeyip, kazanacak isim olsun diyoruz. Hatta Genel Başkanımız, Kılıçdaroğlu’na olan ahde vefasını ifade ederek duruşunu netleştirdi…' Şu tespiti de önemliydi: 'Sayın Kılıçdaroğlu da herhalde sadece aday olabilmek adına kazanamayacağını göreceği bir seçime girmez. Kazanacağını görmezse, kazanacak olanı sahaya sürer ki biz son konuşmasını öyle okuduk…' İyi Parti’deki bu bakış, SP ve DP’de de mevcut… Hatta onlarda Kılıçdaroğlu adına bugünden kategorik bir itiraz yok" ifadesini kullandı.