Kılıçdaroğlu: AKP'li vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziemir’de yürüttüğü Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, "AK Partili vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var. Göreceksiniz iktidarı aldığımızda Türkiye’nin neresinde olursa olsun, bütün vatandaşların sorunlarına kilitlenip, o sorunları çözeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'Fikirtepe kolay unutulacak bir olay değildir'

"Kentsel dönüşüm yapılırken güvencenin olması lazım. Evi yıkılacak olan, daha iyi bir yere taşınacak olan kişinin ‘Evet benim evim yıkılıyor ama güven içinde bir süre sonra daha güzel bir konuta sahip olacağım’ demesi lazım. Geçmişte bunun acıları yaşandı. İstanbul Fikirtepe olayı Türkiye için kolay unutulacak bir olay değildir. Burada insanların evleri yıkıldı. Beton ormanları yapıldı. Müteahhitler ile ev sahipleri karşı karşıya getirildi. Müteahhitlerin bir kısmı inşaatları yapamadı. İnsanlar perişan oldu. Hala perişanlığı yaşıyorlar o insanlar. Bizim belediye başkanlarımız böyle bir atmosfere izin vermediler. Sizin muhatabınız doğrudan doğruya belediye. Siz müteahhit ile muhatap olmayacaksınız. Garantörü belediye olacak."

'AKP'li vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var'

İktidarın CHP’li belediye başkanlarına sorun çıkarmasına rağmen CHP'li belediye başkanlarının hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarımıza engeller çıkarıyorlar, bir sürü engel. İş yapmasınlar diye. Belediye başkanları arkadaşlarımıza söyledim. Asla ve asla mazeret üretmeyeceksiniz. Nitekim büyükşehir belediye başkanımız da bunu söyledi. Biz mazeret makamı değiliz dedi. Bütün engelleri aşacaksınız ve vatandaşa hizmet edeceksiniz dedim. Bu çerçevede çalışıyorlar. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onların yapmadığını belediye başkanlarımız yapıyor. Ama AK Partili vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var. Göreceksiniz iktidarı aldığımızda Türkiye’nin neresinde olursa olsun, bütün vatandaşların sorunlarına kilitlenip, o sorunları çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim.

Belediye başkanlarımız burada tapuda bazı sorunların yaşandığını, hazine ile vatandaş tapuları arasında farklılıklar olduğunu dile getirdi… Grup Başkanvekilimiz Engin Altay Beye söyledim, dedim ki ‘Bu sorunu çözün ama çözeceğiniz zaman İzmirlilere haber verin. Parlamentoda bu görüşmeler yapılırken İzmirliler de o görüşmeleri izleyebilsinler’. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.”