Kılıçdaroğlu Katar Büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar’ın Türkiye Büyükelçisi Nasır bin Jassim Al Sani ile görüştü. CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz eşlik etti.

Katar Büyükelçisi Al Sani, Kılıçdaroğlu’na “FIFA Dünya Kupası, 2022”ye ait futbol topu ve sırt numarası 22 olan Kemal Kılıçdaroğlu yazılı forma hediye ederken Kemal Kılıçdaroğlu da Al Sani'ye, Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” sözünün Türkçe ve İngilizcesinin yer aldığı kristal biblo hediye etti.