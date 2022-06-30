Kılıçdaroğlu'ndan 'sembolik aday' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BirGün gazetesine açıklamalarda buludu.

"Önemli bir dönemece giriyoruz. Hem seçim süreci hem sonrasını yönetecek kişi önemli. Seçilen adayın topluma güven vermesi, liderlerle uyumlu çalışması lazım. Öyle sembolik birini getiremezsiniz. Olamaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Adayın, masanın almış olduğu kararları hayata geçirebilecek kararlılıkta olması, var olan güvenin asla sarsılmaması lazım. Devletin geleneklerini bilmesi lazım. Kendi egosunu yenmesi lazım. 'Her şeyi ben bilirim. Yetkim var. Nereden çıktı bu parlamenter sistem?' dememesi lazım" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Sayın Temel Karamollaoğlu, 'Yüzde 99,9' demiş ama yüzde 100 diyebiliriz. Umarım öyle olur. Bunun için iki adaylı bir seçim olacağını düşünüyorum" sözleriyle seçim sürecine dair de açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Parlamenter seçimde farklı ittifaklar olabilir. Var da zaten, HDP’nin bir ittifak arayışı, sol yapıların ittifak arayışı var. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın ortak bir adayının olması daha yerinde olur. Ortak adayın da demokrasiyi savunan bütün partilere güven vermesi gerekir.

AKP yüzde 30’un altında. Haziran sonunda tüm yoklamalarda CHP’nin AKP’yi geçeceğini göreceksiniz. Burada da hiçbir tereddüt yok. AKP’den ve MHP’den kopanlar CHP’ye üye oluyorsa bu önemli bir veridir. Kopuşlar başladı büyüyerek gidecek."