Kılıçdaroğlu: Kadınları örgütleyin, daha çok kadın aday çıksın

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kocacık ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel ve Genel Sayman Armağan Akyüz de eşlik etti.

KADER Başkanı Karaoğlu, genel seçimlerde CHP Kadın Kolları ile kenetlendiklerini ve Milletvekilliği seçimleri için daha çok kadının adaylaşması konusunda etkili bir çalışma yürüttüklerini belirtti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da "Öncelikli hedeflerinin eşit bir Türkiye” olduğuna vurgu yaparak, yerel seçimlere ilişkin hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, KADER'e çalışmaları için teşekkür etti ve “Kadınları örgütleyin, daha çok kadın aday çıksın” dedi.

'Ben kadınların her zaman yanındayım'

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki, seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için kadınları örgütleyin.”