Kılıçdaroğlu: Kadınlara uygulanan ‘cam tavanı' paramparça edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şirketlerde kadınların yönetim kademesinde eşit temsil edilmesi için alt sınır getireceklerini belirtti.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kadınların şirketlerin yönetim kurullarında eşit temsili için alt sınır getireceklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu mesajında kadınlara uygulanan "cam tavanı" paramparça edeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."

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