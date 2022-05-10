CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenler konusunda hükümeti eleştirdi.

Twitter hesabından eski açıklamalarının yer aldığı bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, göçmenlerin geri gönderileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda, CHP liderinin 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili tarih tarih yaptığı açıklamalar yer aldı.