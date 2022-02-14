Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu: 'Hiç endişe etmeyin. Sabırla bekleyin'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Karamsarlığa asla kapılmayın. Ne derlerse desinler inançla ve kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefimize ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı, milletin iktidarı. Ülkeyi halkla birlikte yöneteceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin bütün sorunlarını yaşıyoruz. Buna karşın umutsuz değiliz. Bir kez daha vurguluyorum karamsarlığa asla kapılmayın. Ne derlerse desinler inançla ve kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefimize ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı, milletin iktidarı. Ülkeyi halkla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

'Hiç endişe etmeyin sevgili gençler'

Konuşmasında gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin sevgili gençler. Gerçekten de güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceksiniz. Bunun bütün altyapısını oluşturacağım. Bu ülkenin gençleri geleceği sakın yurt dışında aramayın. Yaşanacak bir ülkeyi Millet İttifakı ile beraber inşa edeceğiz. İzmir için tarihi bir gün. Bütün baskılara rağmen, bütün ekonomik açıdan var olması gereken avantajların kısıtlanmasına rağmen belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

'Elektrik zamlarını geri al'

Elektrik faturalarına ilişkin hükümete mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ankara’ya mesaj göndereyim; yakında toplayacaksın Bakanlar Kurulu’nu. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şeyin bedava olacak, vatandaşa gelince yüzde 127 zam. Geriye almasını istiyorum. Bunu birlikte söylemeliyiz. Siz güzel bir Türkiye’de yaşayacaksınız. Özgürlüğü yeniden tadacaksınız. Bu ülkenin her ilinde herkes huzur içinde gezecek. Barışı, özgürlüğü, birlikte yaşamayı getireceğiz. Kimseyi inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaklaştığı güzel Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.”

'Moralinizi bozmayın'

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede adaletin olmadığını, binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini, milyonlarca gencimizin işsiz olduğunu, evlerde huzurun olmadığını, geçinmenin zor olduğunu biliyorum ama bütün bunlara rağmen moralinizi bozmayın. Sandık gelecek, onları demokrasi içinde göndereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız ve güzel bir ülkeyi inşa edeceğiz” dedi.

'Sabırla bekleyin'

Millet İttifakı iktidarında halk için çalışacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Gençlerimiz için, kadınlar için çalışacağız. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Beraber güzel Türkiye’yi inşa etmek zorundasınız. İzmir milletvekili olmaktan, İzmirlilere hizmet etmekten gurur duyuyorum. Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara rağmen yatırımlarını yapıyor. Belediye başkanlarımız halk için çalışıyor ve halka hesap veriyor. Bu yatırımı gerçekleştiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hep beraber inşallah 4 yıl sonra yine geleceğiz ve kurdeleyi keseceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sabırla bekleyin. Derslerini vereceğiz. Bir daha gelmemek üzere demokratik yollarla bunları göndereceğiz.”

'Günde 400 bin yolcu taşınacak'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Buca Metrosu her gün İzmir nüfusunun 10’da 1’ini taşıyacak. Günde 10 İzmirli’den 1’i, yani 400 bin İzmirli bu hattı kullanacak. Buca’nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Metro, ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde 90 saniyede bir hareket edecek. Hat üzerinde her biri altı vagondan oluşan tam 20 tren seti çalışacak. Bu devasa yatırımı tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkânlarıyla yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu 3A. Yani en yüksek düzeyde. Bu güçlü finansal yapı ve yüksek kredi notu sayesinde Buca Metrosu için 490 milyon euroluk uluslararası yatırım kredisi temin ettik. Bu krediyi 4 sene anapara geri ödemesiz olmak üzere 12 yılda ödeyeceğiz” dedi.

Buca Metrosu’nun 4 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.