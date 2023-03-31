Kılıçdaroğlu İYİP İstanbul İl Başkanlığı'nda: Şantajla, tehditle siyaset olmaz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırı gerçekleştirilen İYİP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde il başkanlığına birlikte gelerek Kılıçdaroğlu’nu karşıladı.

Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin önünde açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile dikkat etmesi lazım. Tehditle şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek liderdir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize silahı ateşleyen kişiyi yakaladıkları için teşekkür ediyorum."