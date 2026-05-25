'Kılıçdaroğlu istihbaratın kontorlünde hareket ediyordu': Eski CHP vekili iki olaya işaret etti

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından "CHP Genel Başkanı" ilan edilmesine dair tartışmalar devam ederken, eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

"CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'istihbaratın kontrolünde hareket ettiğini' gösteren olaylar bunlar. CHP, bu ağlar temelinde dizayn edilmiştir" iddiasında bulunan Aygün, yaşanan iki olaya değindi.

Aygün'ün aktardığına göre bu olaylardan ilki, AKP ve özellikle MİT'in rahatsız olduğu Suriye gündemiyle alakalı. Aygün, dönemin CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın Suriye'ye yönelik çalışmalarından rahatsız olan MİT'in Kılıçdaroğlu'nu uyardığını, Kılıçdaroğlu'nun da Eryılmaz'a gözdağı verdiğini aktardı.

Aygün'ün aktardığı bir diğer olay ise "üstü çizilen milletvekillerine" dair liste oldu. Aygün, "Bazı milletvekillerinin 'CHP'de bir dahaki dönem olmaması gerektiği'ne 'devlet' tarafından karar verilmişti (Bu 'devlet'in, 'hangi devlet' olduğunu tahmin edersiniz)" ifadelerini kullandı.

'MİT uyardı, Kılıçdaroğlu gözdağı verdi'

Sosyal medya üzerinden "CHP'de 2015 tasfiyeleri ve MİT'in rolü" başlıklı bir açıklama yapan Aygün, "Cumhuriyeti, CHP'nin bir 'eski genel başkanı'nın eliyle yıktılar. Bunu da not ediyoruz. Ama Türkiye halkının bilmesi gereken başka 'notlar' var" ifadelerini kullandı.

Aygün, bugüne nasıl gelindiğinin ipuçlarının 2015 ve 2028 seçimlerinde saklı olduğunu ifade etti ve "İki olay anlatacağım." iddiasında bulundu.

Aygün, 2011 sonrası AKP ve özellikle MİT'in belli "hassas konular"ın tartışılmasından rahatsız olduğunu ve bu "hassas konuların" başında da Suriye'nin geldiğini söyledi.

2011 ile 2015 yılları arasında CHP Hatay Milletvekili olarak görev yapan Refik Eryılmaz'a işaret eden Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"Refik Eryılmaz, Hatay milletvekili olarak cihatçı yamyamların Suriye'de yaptıkları katliamları güçlü bir şekilde teşhir eden bölge milletvekiliydi. Türkiye-Suriye sınırına kadar giderek cinayetleri belgeliyor, cihatçıların Hatay'da tedavi edilmesini teşhir ediyor, Şam'a giderek Türk gazeteciyi bizzat Beşar Esad'dan teslim alıyor, tek bir gün boş durmuyordu. Refik öylesine etkiliydi ki, TBMM grubu ile 'Suriye konusu' ile ilgili Amerika'ya davet edildi. Gitti ABD'de, cihatçılara desteğin Ortadoğu'daki muhtemel sonuçlarını bugünün faillerine, yani Amerikalılara da anlattı."

Bunun üzerine dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eryılmaz'ı makamına çağırarak uyardığını ve "MİT seni izliyor, hareketlerine dikkat et" dediğini aktaran Aygün, "Refik'e sormuştum: 'Sen Kemal Bey'e ne cevap verdin?' Refik sessiz kalmış, sanırım bir parça endişelenmiş. Normal, herkes korkabilir. Hele ki karşında devletin istihbarat örgütü varsa" ifadelerini kullandı.

Aygün, "Ama burada en önemli nokta, MİT'in CHP gibi bir partinin genel başkanını 'uyarması', genel başkan olacak zatın -MİT'e 'hangi hadle benim milletvekilimi izlersiniz' demek yerine- kendi milletvekiline adeta gözdağı vermesiydi" dedi.

'CHP'de üstü çizilen vekillerin listesine devlet karar verdi'

Açıklamasına "Refik kadar olmasa da- 2011 sonrası Suriye meselesiyle ilgilenen milletvekillerinden biriydim. Cezaevleri, Çarkın'ın itiraf ettiği faili meçhul cinayetler, toprak altındaki kimliksiz ölüler, TBMM'de cemevi, Dersim '38 meselesi. Bunlar çalışma alanlarımdı" ifadeleriyle devam eden Aygün, "Hiç kimse bu görevleri bana vermemişti. Yerimde otursaydım, el kaldırıp indirseydim, CHP de, Kılıçdaroğlu da çok memnun olurdu. Yapmadım. Elbette bunun bir 'bedeli' olacaktı. Biliyordum" dedi.

Aygün, Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin, kendisine "üstü çizilen milletvekilleri listesi"nden bahsettiğini aktardı ve "Bazı milletvekillerinin 'CHP'de bir dahaki dönem olmaması gerektiği'ne 'devlet' tarafından karar verilmişti (Bu 'devlet'in, 'hangi devlet' olduğunu tahmin edersiniz)" ifadelerini kullandı.

O dönemde Kılıçdaroğlu'nun kendisinden istifasını istediğini ve "Partiye zarar vermemek için istifa ediyorum" cümlesine yer verdiği istifa dilekçesini imzaladığını aktaran Aygün, devamında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Birkaç gün sonra danışmanı TBMM'de odama geldi, 'patron dilekçeyi işleme koymayacak, istifaya zorladılar derler' dedi. Sonra seçimlere bir yıl kala, resmen disipline verdiler ('Beykoz Konakları' eleştirilerim), yine güçleri yetmedi, yine atamadılar. 2015'in öncesinde, Kemal Bey'e yakın isimler -hararetle ve memnuniyetle- yine bir 'MİT listesi'nden bahsediyorlardı. 'Milletvekili olmayacaklar' listesi. Tahmin ettiğiniz gibi, Refik de ben de listede başlardaydık -Ne tuhaf bu 'sayfa'lardan hep onur duymuşumdur-. Refik yeniden milletvekili olmak istedi, yapmadılar -Sonra belediye başkanı oldu ama-. Ben zaten en az altı ay evvelden, 'aday olmayacağım' diye açıklama yapmıştım. Meşum 'liste'den değil ama, CHP'lilerden her gün 'dayak yemek'ten bıkmıştım, bir gün bir milletvekili (Şu an Erdoğan'ın gadrini tadan Tanju Özcan onların başında gelir), ertesi gün Balıkesir'de bir ilçe (mesela Sındırgı) belediye başkanı -basın önünde- hakaret ediyordu, cevap veremiyordum. İnsan bir kavgaya girerse, 'arkadaşı' ile kavga edemez ki -Sonra 'arkadaşlar'la da kavga edilebileceğini öğrendim ama-..



Listeye alınmamız 'yeni' değildir ve sebepleri de uzundur: Kısaca -ben ve Refik'ten kaynaklanmayan en az beş yüz yıllık geçmişi- ve dört yıllık aktif meclis faaliyetlerine dayanır."

'2018 seçimlerinde bu defa 'partinin sol kanadı'nı kırıp attı'

"Hep 'devletlü' olan Kılıçdaroğlu, 2015'te biz 'ufak lokmaları' yedikten sonra, 2018 seçimlerinde bu defa 'partinin sol kanadı'nı kırıp attı" diyen Aygün, açıklamasını şöyle noktaladı: