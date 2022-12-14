Kılıçdaroğlu İstanbul'a döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası çarptırıldı. Kararın kesinleşmesi haline siyasi yasak da uygulanacak.

Temaslarda bulunmak için Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Özel uçakla İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu'nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li vekiller karşıladı.

Atatürk Havalimanı'nda bir araya gelen İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından Saraçhane'ye geçti.