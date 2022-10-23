Kılıçdaroğlu İstanbul Barosu Başkanı seçilen Saraç'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul barosuna ilk kez bir kadın baro başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duydum" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı seçilen Filiz Saraç için sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımlayan Kılıçdaroğlu “İstanbul Barosu seçimlerinde, İstanbul barosuna ilk kez bir kadın baro başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duydum. İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı seçilen Filiz Saraç’ı yürekten kutluyorum. Bu ülkeye adaleti hep beraber getireceğiz" ifadelerini kullandı.