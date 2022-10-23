Kılıçdaroğlu Yozgat'ta eski ANAP'lı Ahmet Şevki Ergin'le buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Yozgat’ta Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı’nı ziyaret etti.

Yozgat Yüksek İslâm Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü ve Öğretim Üyeliği, Yozgat Müftü Yardımcılığı da yapmış olan 18. Dönem ANAP Yozgat Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Şevki Ergin ile görüşen Kılıçdaroğlu, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı’na, İslam araştırmaları hocası Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kitaplarından oluşan bir seti armağan etti.

ANKA'nın haberine göre sohbet sırasında Ergin, “Bizim kültürümüzde bir söz var; ‘şerefu'l-mekan bi'l-mekin’, yani yerin şerefi o yere oturanlarındır. O yere oturanlar şereflendirir. Neresi olursa olsun, bulunduğunuz yeri şereflendirirsiniz. Hoş geldiniz, şereflendirdiniz efendim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun “Sağlığınız nasıl” sorusuna 84 yaşındaki Ergin, “Elhamdülillah. Kaporta iyi efendim, öbür tarafta içeride tabii zaiyatlar var. Onlarla idare ediyoruz. Rabbim koşmaktan geri koymasın. Hepimiz koşturuyoruz. Yeter ki aynı istikamete koşalım. Başka yerlere koşmayalım. Hedefimiz aynı olsun” yanıtını verdi.

Ergin, “İnternet sahası çok güzel bir saha. Fakat çöplük, bilgi çöplüğü. Onu ayıracak ayrıca bilgiye ihtiyaç var. Asıl temel olan yazılmış kitaplardır. Kaynağa geçmiş, sabitlenmiş şeylerdir, değişmeyen şeyler, kaynaklardır” diye konuştu.

Ergin, Kılıçdaroğlu’na geldiği için teşekkür ederek “Fuat Bey’in kitapları geldi, çok şahane oldu. Burak Elman’ın yanına koydum. Burak Elman’ın kitapları da onun başlangıcıdır. Rafımızın baş köşesinde, üç kaynak eser yan yanadır. Burak Elman’ın kitabı, Fuat Sezgin’in kitabı bir de yanında Şemsettin Sami’nin Kamusü'l-Âlâm’ı var altı ciltlik, onların yanında” dedi.

Kılıçdaroğlu ise, “Fuat Sezgin’in kitaplarını bulmak bir hayli zorlaştı. Bir kısmını Almanya’da, bir kısmını Hollanda’da bulduk. Çok önemli bir kaynak” karşılığını verdi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu olan Ergin, Arapça, Fransızca, Farsça biliyor. Ergin; Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği de yaptığı için sohbette tarihi kütüphanelerden de söz edildi. Kılıçdaroğlu, “Bağdat kütüphanesi de zengindi. Orada da İslamiyet’in ilk yazılı kaynakları Bağdat kütüphanesinde” dedi.

Kılıçdaroğlu’na bu ziyarette CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile Yozgat Milletvekili Ali Keven ve CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da eşlik etti.