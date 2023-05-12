Kılıçdaroğlu: İnce'yi mitinge davet için aradım ama ulaşamadım

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirilen Ankara mitingi hakkında konuştu.

Ankara mitingine adaylıktan çekilen Muharrem İnce'yi çağırmak için aradığını söyleyen Kılıçdaroğlu, İnce'nin telefonuna ulaşamadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Son 24 saat görüşmedim ama hastaneye yattığında görüştüm. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün bizim Ankara’da düzenlediğimiz mitinge davet etmek için de aramıştım ama ulaşamadım kendisine.

Ben Muharrem Bey’in oraya gelmesini, dolayısıyla kendisini kucakladığımızı, Halil İbrahim Sofrası’na davet ettiğimizi bilmesini istedim. Gelecekti, tabi gelmeyebilirim de diyebilirdi. Herhangi bir destekleme ya da desteklememe yönünde bir görüşmemiz olmadı."