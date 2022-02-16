Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na 'Git düşün ve hemen cevabını bildir' demiş

Hürriyet tarafından kovulmasının ardından 'Tansu'ya Mektuplar' başlığıyla yazılar kaleme alan Ertuğrul Özkök, son yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluşması ve görüşmeden notları aktardı.

Özkök'ün yazısından bir bölüm şöyle:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İBB adaylığını teklif etmek için kendisini Ankara’ya çağırmış. O günü şöyle anlatıyor:

“Bana bir süre verip vermeyeceğini bekledim. Eğer, ‘Git bir hafta düşün’ deseydi kafasında başka adaylar da var henüz karar vermemiş diyecektim. Onun için ‘Bana ne kadar süre veriyorsunuz’ dedim. Cevabı şu oldu: ‘Git düşün ve hemen cevabını bildir’ O zaman anladım ki kafasındaki tek aday benim.”

BU MASA ASLA BOZULMAMALI

Peki altı partinin bir araya gelmesi konusundaki görüşü ne?

“Türkiye’nin geleceği açısından tarihi önemde bir buluşma. Bu masa bozulmamalı, seçimden sonra da devam etmeli. Bunu bozmanın sonuçları Türkiye açısından iyi olmaz.”

ADAY SEÇİM KARARINDAN SONRA AÇIKLANMALI

Bir başka soru da şu. Türkiye aylardır Millet İttifakı’nın adayının kim olacağını konuşuyor, ama ortada henüz bir aday yok.

Bu aday ne zaman belli olacak?

İmamoğlu da bu konuda, genel başkanının fikrine katılıyor.

“Aday, seçim kararı alındıktan sonra açıklanmalı.”

SEÇİLİRSE PARLAMENTER SİSTEME GEÇMEZ Mİ

Geliyorum en kritik soruya.

“Eğer Millet İttifakı seçimi kazanırsa, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş nasıl olacak, ne kadar zamanda olacak?”

Doğal olarak Altılı masadan çıkacak kararın ne olacağını bilmeden bu konuda bir şey söylemek istemiyor.

İmamoğlu ile ilgili yapılan yorumlardan biri şu: Eğer Cumhurbaşkanı olursa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmez. Güçlü bir başkan olarak dev am eder.

Bu konuda ne düşünüyor?

Bir kere şunun altını kalın çizgilerle çekerek ifade ediyor:

“Türkiye kesinlikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeli. Anketler halkın da isteğinin bu doğrultuda olduğu gösteriyor.”

Yani bu konuda en küçük tereddüdü yok.

GEÇİŞ SÜRECİ NE KADAR OLMALI

Altılı masadan sonra merak edilen sorulardan biri de şu. 28 Şubat’ta yapılacak açıklamada, geçiş süreci için bir süre verilecek mi? Yani ‘En geç bir, iki yılda geçilecek gibi bir ifade olacak mı?

O konudaki görüşünü de şöyle anlatıyor:

“Seçimden nasıl bir parlamenter dağılımın çıkacağını bilemiyoruz. Bu geçiş sürecinde ülkenin bekleyemeyecek çok büyük sorunları var. Onların da yapılması lazım. O nedenle bu süreçte sadece parlamenter sisteme geçişe konsantre olunursa zaman kaybedilir. İki alanda da çok etkili ve sonuç alıcı bir süreç yönetilmeli.”

ERDOĞAN VE AKP’NİN KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Ve son soru:

Seçimi kim kazanır?

Ona cevabı da şu:

“Her hafta anket yaptırıyoruz. Hep halkın içindeyiz. Anadolu’dan gelen haberlere bakıyoruz. Kesinlikle söylüyorum; AKP’nin bu seçimi kazanma ihtimali yok. Bu altı partinin ittifakı dağılmazsa, çok büyük bir yanlışlık yapılmazsa, sağlam bir zemin üzerinde yoluna devam ederse, bu seçimin şimdiden galibi Millet İttifakıdır.”

VALİYE MESAJ ATTIM AMA CEVAP VERMEDİ

Ayrılmadan önce merak ettiğim bir soruyu sordum.

MOBESE görüntülerinin verilmesi ile ilgili son durum nedir?

Olayın ortaya çıkmasından sonra Valiye mesaj atmış. “Bu iş sizin sorumluluk ve yetki alanınızda bir şey” diye.

Ancak cevap alamamış.

SADECE GÖRÜNTÜ VERMEMİŞLER ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞLAR

“Bu son derece profesyonelce hazırlanmış bir olay. Sadece MOBESE görüntüleri verilmemiş. İleri geri alarak montajlanmış, dramatik bir yapı verilmiş ve öyle servis edilmiş.”