Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi başladı

28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra “değişim” açıklamaları gündemde geniş yankı uyandıran Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim gecesinden 4 gün sonra CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, saatler süren MYK toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesi başladı. Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesi hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.