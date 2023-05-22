Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir araya geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Görüşmeden ilk görüntüler CHP tarafından paylaşılırken, henüz bir açıklama yapılmadı.