Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.
Görüşmeden ilk görüntüler CHP tarafından paylaşılırken, henüz bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir araya geldi
CHP tarafından Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinden ilk görüntüler paylaşıldı.
Haber Merkezi
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.
Görüşmeden ilk görüntüler CHP tarafından paylaşılırken, henüz bir açıklama yapılmadı.