Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir araya geldi

CHP tarafından Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinden ilk görüntüler paylaşıldı.

Haber Merkezi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Görüşmeden ilk görüntüler CHP tarafından paylaşılırken, henüz bir açıklama yapılmadı.

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