Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanlarının görüşmesi sona erdi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesi TBMM'de saat 12:00’de başladı.

Bir saat süren görüşmenin ardından TBMM'de ortak açıklama yapılıyor.

'Kayyum uygulamasını kabul etmiyoruz'

Görüşme sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimler üzerine konuşuldu. Kayyum uygulamasını kabul etmiyoruz" dedi.

'Parti kapatmak doğru değil'

Kılıçdaroğlu, "Görüşme sırasında Anayasa değişikliğini ortak mutabakat metnini paylaştık. Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı, hukuk ve sosyal devletin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum atamasını asla doğru bulmadığımızı söyledik. Seçimle gelen seçimle gider. Siz halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiyi savunmak, yargı bağımsızlığını savunmaktır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri olduğunu konuştuk. Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Bu ülke artık kavga etmeden bıkmadı mı? Arkadaş siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Biz birlikten, beraberlikten yanayız. Biz birlikte hareket etmekten yanayız. Siyaset sorun yaratırsa bu kadın erkek eşitliğine negatif yansıyor. 21. Yüzyılda parti kapatmak doğru değildir. Kapatılan partilerin farklı isimlerle siyasete devam ettiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Var olan sorunları çözmeye hazırız'

"Kürt sorunu dahil bütün sorunların ortak adresi TBMM'dir" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz var olan sorunları çözmeye hazırız. Konuşma metninde kürtçe geçtiği zaman bilinmeyen bir dil yazılıyor. Vicdan sahibi herkese soruyorum TRT Kurdi var. Nasıl bilinmeyen dil oluyor" dedi.

'Kürt sorununun çözüm adresi TBMM'dir'

Görüşme sonrası konuşan Buldan, "Kürt sorununun çözüm adresi TBMM'dir" dedi.

Açıklamada bulunan Sancar ise, "Kürt sorununun çözüm adresi TBMM'dir" diyerek, daha sonra geniş açıklama yapılacağını duyurdu.