Kılıçdaroğlu ile görüştü: Sarıgül'den 'TDP'nin kapatılacağı' iddialarına dair açıklama

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP’nin kapatılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yaptıklarını belirten Sarıgül, TDP'nin kapatılacağına dair iddialara yönelik, "Gündemimizde yok" açıklamasında bulundu.
Sarıgül'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"TDP’nin kapatılması gündemimizde yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir. TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir."