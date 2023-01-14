Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü: Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu konuştu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, CHP'den milletvekili adayı olacağı iddialarına yanıt verdi.

Haber Merkezi

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, CHP'nin, BBP Kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'na memleketleri olan Sivas'ta birinci sıradan adaylık teklif etmeyi düşündüğünü iddia etmişti.

Yazıcıoğlu, adaylık iddialarıyla ilgili Independent Türkçe'ye konuştu.

"CHP'den adaylık teklifi aldınız mı" sorusuna "Hayır almadım" yanıtını veren Yazıcıoğlu, "Böyle bir gündemim de yok. Belirttiğim gibi böyle bir teklif de söz konusu değil. Benim tek gündemim Muhsin Başkan'a yönelik suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir" dedi.

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