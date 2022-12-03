Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Demirtaş'tan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Demirtaş ile görüştüğüne dair iddiaların ardından Demirtaş'tan açıklama geldi.

"Arkadaşlar; çok kez yazdığım gibi benim siyaset ile ilgili ne bir ilgim ne de isteğim yok. Şu anda teknokrat olarak kalmak istiyorum. Elbette Türkiye’nin zenginleşmesi, yatırım çekmesi, refaha ulaşması için arka planda kalmak kaydıyla ne gerekirse elimden geleni yaparım" diyen Demirtaş, "Ülkede sadece ben değil binlerce güzel insan var yardım edebilecek. Önemli olan alım gücümüzün artması. Son yıllarda alım gücü çöktü. Çok uyarılar yapıldı 10 yıldır. Umarım bu uyarılar bir gün herhangi bir siyasi parti tarafından dinlenir. Hangi siyasi parti, Bilim insanları ve uzmanlar ile beraber karar verirse ülke için doğru yapar. Dünya çapında parasal politikalar sıkılaşınca, Bilimle karar veren ülkeler ayakta kalıyor lütfen unutmayın" ifadesini kullandı.