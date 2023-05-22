Kılıçdaroğlu ile görüşen Özdağ: Mutabakat metnini sundum, umarım olumlu cevabını iletecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'daki görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'na bir mutabakat metni sunduğunu ve yanıt beklediğini ifade eden Özdağ paylaşımında şunları kaydetti:

"Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim."

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