Kılıçdaroğlu ilaç krizi açıklaması: 4 ay sonra el atacağımız konulardan biri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilaç krizinin çözümüne ilişkin seçime işaret ederek “4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler. 4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin."