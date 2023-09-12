12 Eylül Darbesi'nin yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur.

Biz egemenliği halka veren bir siyasi geleneğin neferleri olarak; demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeden, bu karanlıkları elbet aydınlığa kavuşturacağız."