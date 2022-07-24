Kılıçdaroğlu: İktidar sahipleri tarafından soyulan bir ülkeyiz, soygunu bitireceğiz

CHP'nin Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda 'Milletin Sesi' mitingi düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zengin bir ülkeyiz ama acımasızca iktidar sahipleri tarafından soyulan bir ülkeyiz. Soygunu bitireceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, düzenin değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka getireceğiz. Bize inanın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 'devlette çürüme olduğunu' kaydederken, 'liyakatı tesis edeceklerini' söyledi.

Kılıçdaroğlu, kendilerinin iktidara gelmesi durumunda EYT ve yurt sorununun da çözüleceğini, İstanbul Sözleşmesi'nin de 24 saat içinde yeniden yürürlüğe gireceğini ifade etti.

"Dış politikanın şahsileştiğini görüyoruz." diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Birilerinin iradesine göre dış politikanın oluşturulduğunu görüyoruz. Dış politikanın milli olmaktan çıkarıldığını görüyoruz. Ağır bedeller ödüyoruz. Devletin yapısında ciddi bir çürüme var. Devlette liyakat kalmadı. Devlette liyakat ve adalet istiyoruz. Dolayısıyla bizim görevimiz devleti yeniden inşa etmektir. Bunu yapacağız. Artık bugün hangi görüşten olursa olsun, hangi bölgede olursa olsun herkes artık bugün hak diyor, hukuk diyor, adalet diyor. İnanın ve bize güvenin. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka getireceğiz. O rüşvet alan büyükelçileri sizlerin takdiriyle Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda derhal görevlerinden alacağım, derhal. Uyuşturucu baronları, onlarla mücadele edeceğim. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Biz ülkemizin çıkarları için çalışıyoruz."

'Çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında diğer öne çıkan bölümlerse şöyle:

Çiftçilerin sorunu var. Çözeceğiz. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş, ilk bir hafta içinde çiftçilerin ister bankalardan ister tarım kredi kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Sıfır faiz. Faizlerini sıfırlayacağız. Rahat edecek çiftçi kardeşim. Ayrıca havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi ekecek, neyi bitecek hep biz bileceğiz. Hiçbir çiftçinin ektiği ürün, beslediği hayvan dolayısıyla zarar etmesine asla izin vermeyeceğiz. Varsa yazın çiftçi kardeşlerim yazın bir tarafa. Kılıçdaroğlu sözü deyin. Çiftçiyim, ekiyorum, biçiyorum deyin. Hayvan besliyorum deyin. Balıkçılık yapıyorum deyin. Ben zarar edecek miyim? Hayır kardeşim. Alın teri döküyorsun, üretiyorsun. Kazanacaksın. Sen üretmezsen milyonlar aç kalır. Sen üretmezsen biz dışarıdan alırız. Sen üretmezsen seni değil dışarıdakileri zengin ederler.

'EYT sorununu çözemezlerse az kaldı biz çözeceğiz'

EYT sorunu. Hiç meraklanmayın. Çözemezlerse az kaldı biz çözeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Her bayramda en az asgari ücret kadar emekli ikramiyesi verilecek. Asgari ücret. Taşeron işçiler vardı biliyorsunuz. Onun da kavgasını verdim. Bütün taşeron işçilere kadro verilmesi gerektiğini söyledim. Bir kısmını verdiler. Şu anda rakamları size vereyim. 128 bin taşeron işçi kadro alamıyor. Sağlık Bakanlığı'nda var. Diğer bakanlıklarda var. Milli Eğitim Bakanlığında var. 10 ay süreyle çalıştırıyorlar. Bütün o taşeron işçilere sesleniyorum. İktidarımızda göreceksiniz. Herkes kadrolu, herkes güvenceli çalışacak. Bütün taşeron işçilere kadro vereceğiz. Geçmişte kısmen verdiler. Biz tamamına kimseyi ele güne muhtaç etmeyeceğiz. Aynı görevi yapıyor, aynı okulda çalışıyorlar. Aynı derse giriyorlar. Birisi kadrolu, birisi ücretli birisi sözleşmeli. Birisi bin lira alıyor, birisi 500 yüz lira alıyor, birisi 50 lira alıyor. Ama aynı işi yapıyorlar. Eşit işe eşit ücret. Felsefe ne bu. Adalet de burada yatıyor. Yine bütün öğretmen kardeşlerime ve din görevlilerine sesleniyorum. Sayınızı biliyorum. Kaç kişi olduğunuzu biliyorum. Tümünüze kadro vereceğiz.

'Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın'

Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın. Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın. Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın erkek eşitliğini savunacaksın. Ve Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Hiç meraklanmayın. Halledeceğim ben bunları. Sağlıkta şiddet. Bunu çözeceğiz. Pazartesi günü pazartesi günü grup. Başkan vekillerimiz, sağlıkta şiddetin önlenmesi için bütün sivil toplum kuruluşlarını çağırdılar. Sağlıkla ilgili. Meslek kuruluşlarını davet ettiler. Sorun nasıl çözülür diye oturup konuştular. Bir kanun teklifi hazırladılar. ayrıca bir genel görüşme yapılması için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet edecekler. Buradan bütün sağlıkçılara sesleniyorum. Bütün sağlıkçıları. Pazartesi günü vereceğiz. Bu işin takipçisi olacağız. Eğer meclis olağanüstü toplanmazsa, birileri meclise gelmekten kaçarsa, sağlıkta şiddete son vermek için hazırladınız. Kanun teklifine hayır derse iki eliniz onların yakasında olsun.

'Afganlı kardeşlerimizi İran'a iade edeceğiz'

Suriyeli kardeşlerimiz var. Mülteci kardeşlerimiz var. Sığınmacı kardeşlerimiz var. Afganlar var. Afganlı kardeşlerimiz binlerce kilometreden çıkıp Afganistan'dan İran topraklarını aşıp Türkiye'ye geliyorlar. Onları İran'a iade edeceğiz. Uluslararası anlaşmalar böyle diyor. Bir araya iade edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi dört aşamalı bir planla kendi ülkelerine, davulla, zurnayla göndereceğiz. Önce oturup Suriye yönetimiyle uğraşacağız. Arkasından bunların can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri alacağız. Teminatları alacağız. Ulusal ve uluslararası teminatları alacağız. Onların yollarını, okullarını, kreşlerini yapacağız. Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacaklar. Arkasından onlara istihdam alanı oluşturacağız. Bizim o bölgede Gaziantepli çok sayıda iş insanımızın fabrikaları var. Açın fabrikaları diyeceğiz, orada çalışsınlar. Dolayısıyla ırkçılık yapmadan kimseyi kötülemeden, kimseyi düşman ilan etmeden, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamaları için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum. Dış politikada iktidar ve muhalefet aynı duruşu sergilerler. Ama şahsileştirdiler. Yaptıkları bazı özel görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı'ndan kimseyi almıyorlar. Niçin almıyorsun? Özel görüşmede ne? Orada sen özel neyi görüşüyorsun? Öğreneceğim onların tamam. hiç meraklanmayın. Bay Kemal dediğim gibi sıradan bir Kemal değildir. Kemal'e ermek demektir Bay Kemal. Onu yapacağım ve öğreneceğim onları.

'Yurt sorununu bir yıl içinde bitireceğiz'

Üniversiteler açılacak, sınav sonuçları çıktı. Bir yıl içinde bu ülkede yurt sorunu kalmayacak. Bir yıl içinde bitireceğiz. Bir yıl içinde. 20 yılda yapamadılar. Diyorum ya Bay Kemal olmak kolay değil. Söz verdin mi yapacaksın. Tuttuğunu koparacaksın. Yurt sorununu 20 yıldır çözmediler. Ya altı üstü bir bina kardeşim ya. Anne baba seviniyor; oğlum kızım üniversiteyi kazandı. Arkasından derin bir düşünce. kızım İstanbul'a gidince Ankara'ya, İzmir'e gidince nerede kalacak? Nerede yurt bulacak? Bunları biliyorum. Bir yıl içinde çözeceğim. Hiç endişe etmeyin.

'O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim'

Türkiye zengin bir ülke. Düşündüğünüzden de zengin bir ülkedir. 27 buçuk yıl bütçeyle uğraştım. Maliyeyle uğraştım. Zengin bir ülkeyiz. Kul hakkı yiyenden hesabını soracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Öyle 5 yerden 6 yerden maaş alma dönemini bitireceğiz. Devlet açık olmak zorundadır. Devlet saydam olmak zorundadır. Bizim felsefemiz bir daha söyleyeyim. Bay Kemal'in felsefesi. İktidar olduğunda halka hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmesidir. Böyle parayı göndereceksin Amerikalılara. Gökdelen yapacaksın. Manhattan'da metrekaresi bin dolar, bin 500 yüz doları olan yerde öğrenci yurdu yapıyoruz. Biz de buna inanacağız. Dünyayı bilmiyoruz çünkü biz. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. Bu fakir millete vereceğim. Bu onurlu millete vereceğim. Her kuruşun hesabını size vereceğiz. Hiç endişe etmeyin.

'Bay Kemal bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarına götürecektir'