Erdoğan: Ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu.

“Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomi istikrar mücadelemizi de zaferle neticelendireceğiz” diyen Erdoğan, "Pek çok ülkenin resesyona sürüklenme korkusu yaşandığı bir dönemde ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, "Sadece son 8 yılda başımıza gelenlerin herhangi birine maruz kalması halinde ayakta kalabilecek çok az ülke olduğuna inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kendi özgün yaklaşımımızla ülkemizi yeniden ilim ve bilim merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum. Bu millet rastgele bir millet değil. Bu milletin mayası sağlam.

Artık üniversitelerimiz sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

'TÜRGEV çatısı altında...'

Bu başarının gerisinde 1996 yılında bizzat kurucuları arasında yer aldığım İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfıyla başlayan bir mücadele vardır. Daha sonra Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, kısa adıyla TÜRGEV adını alan bu çatı altında yürütülen çalışmaların ulaştığı noktalardan biri de İbn Haldun Üniversitesidir. Kendi alanında ülkemiz sınırlarını aşıp uluslararası bir marka haline gelen bu vakfımız, merkezine nitelikli, eğitimli, özgüven sahibi insanı yerleştiren bir medeniyet mücadelesi vermektedir.

Eğitim öğretim şayet bir medeniyet davasından beslenmiyorsa tek başına insanı ve toplumu fıtrata uygun istikamete yönlendiremez. TÜRGEV'in ve onun etrafında şekillenen yapıların gayesi, kendi milletimizden başlayarak tüm insanlığı günün sorunlarına cevap verecek ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip kılmaktır. Üniversitemizin adını, kendi kavramıyla ümran ilminin, bugünkü tarifiyle sosyolojinin kurucusu İbn Haldun'dan alması işte böyle bir yaklaşımın ürünüdür.

'Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeni...'

Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan oluştuğu bu kritik dönemde Türkiye olarak kendimize çok büyük hedefler belirledik. Geçen 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısından aldığımız güçlü hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz. Son dönemdeki sınamaları da başarıyla geçtiğimize inanıyorum. Salgın sürecinde sağlık ve üretim kapasitemizi test ettik. Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomi istikrar mücadelemizi de zaferle neticelendireceğiz. Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme kararlılığımızla hem uluslararası meşruiyetimizi güçlendiriyor, hem bölgedeki desteğimizi artırıyoruz.

'Sadece son 8 yılda başımıza gelenlerin...'