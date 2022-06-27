Erdoğan: Millemizden sabır bekliyoruz

Yangına toplam 60 hava aracıyla müdahale edildi Bay Kemal. Muğla'da büyükşehir belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Büyükşehir belediyelerinin itfayesi yok mu? Onlar ne iş yaptılar? Ama biz burası CHP belediyesidir demedik.