Erdoğan: Millemizden sabır bekliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapmaya başladı.
Erdoğan'ın asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
- Hazırlıklarımız biter bitmez Suriye'de yeni harekâtlara başlayacağız.
- Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.
- (Marmaris yangını) Yangına toplam 60 hava aracıyla müdahale edildi Bay Kemal. Muğla'da büyükşehir belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Büyükşehir belediyelerinin itfayesi yok mu? Onlar ne iş yaptılar? Ama biz burası CHP belediyesidir demedik.
- Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol rezervi bulduk. Değeri yaklaşık 1 milyar dolar.
- Yeni kaynaklar bulmak için Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz
- Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız.
- Turizm toparlandı, tarım iyi bir dönemde. Konut ve otomotiv sektörleri adeta yok satıyor. Tüm bunlar doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor.
- Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve enflasyondaki ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Enflasyonun yükünü bir süre daha omuzlarımızda taşıyacağımız açıktır, millemizden sabır bekliyoruz. İnşallah 2023'ün şubat mart aylarından itibaren enflasyonu aşağı çekmiş olacağız
- Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtınalar kopartanlara bir çift laf söylemek istiyorum. Bizim sistemimizde cumhurbaşkanı maaşı, emekli milletvekilleri ve merhum cumhurbaşkanlarının ailelerine ödemelerin de göstergesidir.
- TBMM'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçeden Cumhurbaşkanlığı ödeneği ile ilgili maddenin çıkarılmasını istiyorum.
- Vatandaşlarımızın karşısına bu tarz bir konuyla çıktığım için sizlerden helallik diliyorum.
- Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Detaylarını daha sonra açıklayacağımız çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum .
- Çalışma Bakanım asgari ücret komisyonuyla bir araya gelecekler, bu hafta sonlanmadan çalışmalarını bitirecekler.