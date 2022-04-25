Kılıçdaroğlu: İktidar hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Gezi davası kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gezi davası kararlarının ardından yaptığı açıklamada "Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!" ifadesini kullandı.

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