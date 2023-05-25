Kılıçdaroğlu 'ikinci turda kaybederse istifa edip etmeyeceği' sorusunu yanıtladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de katıldığı "Mevzular Açık Mikrofon" programının kaydı dün akşam (24 Mayıs Çarşamba) yayınlandı. Programda Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için "istifa" olasılığı soruldu.

4 saat 11 dakikalık programın sonunda Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'na "İkinci turda kaybederseniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, Uğur'un sorusuna "Hiç endişe etmeyin, ikinci turda kazanacağız" yanıtını vermekle yetindi.

Kılıçdaroğlu, program sırasında yöneltilen bir soru üzerine de "CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zor" dedi.