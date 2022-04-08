Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı: Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Et ve Süt Kurumu'na alınmamasıyla ilgili kurumdan yazılı bir açıklama yapıldı.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi üzerine kendisine muhatabının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olduğunun iletildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 06.04.2022 tarihinde (Çarşamba günü) Et ve Süt Kurumunu arayarak randevu talep etmiştir. Randevu talebine 07.04.2022 tarihinde (Perşembe günü) geri dönülmüş, 'Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Bakanımız gerekli görürlerse görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."