Kılıçdaroğlu: İBB Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur, adayımız İmamoğlu’dur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca İmamoğlu hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtta "Sayın İmamoğlu’na kızgın değilim elbette" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarlarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide 'değişim' söyleminin öne çıkan isimleri arasında yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtta İmamoğlu'nun belediye başkanlığı performansından memnun olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur" ifadelerini kullanarak 2024 yerel seçimlerinde oy oranlarını yükselteceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'değişim' başlığını öne çıkarttığı bir internet sitesini hakkında ise "Benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum" yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu’na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu’nun aday olarak ismi açıklandığında, “Nereden buldunuz bu ismi?” diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul’u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu’nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum."