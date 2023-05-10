Kılıçdaroğlu: Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da gerçekleşen Millet Buluşması'nda konuştu.

BirGün'ün aktardığına göre, Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırıya ilişkin Erzurum Valisi Okay Memiş'i isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, "Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil, hepimiz halkız halk!" diyen Kılıçdaroğlu, sandığa gitme çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ayın 14'ünde bir bahar havası içinde dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yakınlarımızla özellikle de geçen dönemde AKP'ye veya MHP'ye oy veren arkadaşınızı ikna ederek sandığa giderseniz en büyük başarıyı yakalamış olacağız.

Hiçbir çiftçi asla zarar etmeyecek. Hakkı hukuku, adaleti teslime edeceğim.

Size söz veriyorum, size özgürlüğü, huzuru getireceğim. Bugün bir tweet attığınızda anneniz, babanız uyarıyor; ‘Oğlum, kızım bu tweeti atma başımız belaya girer’ diye. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal’i eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğim. Gençler daha çok iş yapacağız sizinle. Kapanan tüm köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

En geç iki yıl içerisinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine yollayacağım.

Bu memlekette uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım.

Aylarca uğraştılar. Araya adam soktular, görüşmek istediler. Beşli çetelerin dışarıya götürdüğü paraların tamamını biliyorum. Son kuruşuna kadar getireceğim, 85 milyon için harcayacağım.

Devlet liyakatle, adaletle, ahlakla yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Devleti parti devleti hale getirdiler. Aydın Meydanı'ndan sesleniyorum: Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım. Tabii oldukları kanunun adı, devlet memurları kanunudur. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Parti memuru gibi hareket ediyorsa devlet memuru değildir. Devlet memuru görevini yapacak. Devlet memurlarına saygım var.

Sandıklara sahip çıkacağız. Türkiye'deki bütün sandıklara güvenin. Seçime gideceğiz. Sizler de okulların önünde bekleyeceksiniz. Orada bir de avukat olacak. Sakın, 'Oylar çalınıyor gitmesek de olur' demeyin. Gideceğiz, oylarımızı çaldırmayacağız. Biz de bekleyeceğiz. Siz de bekleyin. Kazanacağız. Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil. Hepimiz halkız."

Aydın'ın ardından Kütahya'ya gitti

Kılıçdaroğlu, Aydın ziyaretinin ardından Kütahya'da Millet Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan önce konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Saraylar yapılarak Türkiye güçlenmez. Bunu herkes böyle bilmeli. Bin kişilik sarayda oturacaksın. Amerika Başkanı'nın yaşadığı yerin adının bile çevirisini yapınca 'Beyaz Ev' manasına geliyor. Bizimkiler evde oturmayı sindiremiyorlar, illa da sarayda oturacaklar. Bu ülkenin problemleri saraydan çözülmez. Sarayda oturduğun zaman gariban umurunda değil senin. Biz bunu bilmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise konuşmasına "Alınterinden yana değişime hazır mıyız?" diyerek başladı.

Kılıçdaroğlu Kütahya Millet Buluşması'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"KPSS'de mülakat bitecek. Bütün köy okulları yeniden açılacak. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Ferhat ile Şirin'in buluşması gibi, öğretmen ile öğrenciyi buluşturacağım. Köylerde çalışan, fabrikada çalışan kadınların primini biz ödeyeceğiz. Hiçbir kadın bir başkasına muhtaç olmayacak. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni beraber getireceğiz.

Sizlerin oyları ile seçildiğimde bayram ikramiyesi olarak emeklilere 15 bin lira vereceğim. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. 27.5 yıl devlette çalıştım. Benim bütün bürokratik hayatımı incelediler. Hiçbir şey bulamadılar. Çünkü Bay Kemal kul hakkı yemez. Yiye yiye doyamadılar. Bzi sosyal devlet istiyoruz. Kimsenin aç kalmadığı bir devlet istiyoruz. Sen yandaş için çalışıyorsun, Bay Kemal vatandaş için çalışıyor.

Benim saraylarda oturma gibi bir merakım yok. Hiç gitmeyeceğim saraya. Ben Gazi Mustafa Kemal'in Çankayası'na gideceğim.

Taş atanlar korkularından atıyorlar. Yiğit adam taş atmaz. Yiğit adam gelir çıkar karşıma, dünya kadar televizyon var. Çıkar tartışırız. Cesaret ister. Bay Kemal'in önüne çıkmak için kul hakkı yememek lazım, yolsuzluk yapmamak lazım.

Cumhur İttifakı'ndaki Genel Başkanlar 'kul hakkı yemem' diyor mu? Biz vatandaşın hakkını koruyacağız. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyasete girip de zenginleşenler bilin ki malı götürüyordur. Ama nereye götürürlerse götürsünler, Bay Kemal onları tamamını getirecek Türkiye'de size verecek.

Beşli çeteler beni sevmezler, türlü iftiralar atarlar. Ben o 418 milyar doları son sentine kadar geri alacağım ve bu millete vereceğim. Hayatımda soğanın bu kadar pahalı olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle bir devlet, böyle bir ekonomi anlayIşı var mı? Ama yeni bir Türkiye'yi gençler ve kadınlarla birlikte inşaa edeceğiz."