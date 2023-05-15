Kılıçdaroğlu: Hiç kimse oldu bittiye heveslenmesin, seçim balkonda kazanılmaz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Millet İttifakı liderleriyle ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse oldu bittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Hâlâ veri akmaya devam ediyor" dedi.

"Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan istediği sonucu elde edememiştir" diyen Kılıçdaroğlu, yanında Ekrem İmamoğlu, Temel Karamollaoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın eşliğinde açıklamalarda bulundu.

"Milletimiz 2. tur diyorsa başımız üstüne" diyen Kılıçdaroğlu "Bu seçimi mutlaka ve mutlaka ikinci turda kazanacağız. Herkes bunu görecek. Erdoğan toplumdan beklenen güven oyunu alamamıştır. Değişim talebi yüzde 50'nin üzerinedir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.