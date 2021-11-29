Kılıçdaroğlu: Helalleşme dedim ama hesaplaşma ayrı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı çağrı ve helalleşme çıkışına ilişkin konuştu.

CHP lideri, bürokrasiye dönük yaptığı “Kanunsuz emirlere uymayın” çağrısının ardından bürokratların artık kendilerini yalnız hissetmediğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, dürüstçe çalışan bürokratların rahatsızlıklarının olduğunu belirterek, “Yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı, bir ekip kurduk. Zamanı gelince açıklayacağız” dedi.

Sözcü’ye konuşan Kılıçdaroğlu, yaptığı çağrıdan sonra hukuka uyan bürokratların kendilerini daha güvende hissettiklerini ve yasadışı biçimde gelen baskıya da direndiklerini iddia ederek, “Ama yıllardır bürokrasi üzerinde baskı kuruldu ve dürüst insanlar sistemin dışına itildi. Yandaşlarına da belli makam ve mevkiler verdiler. Bu da siyasetçi ile bürokrasi arasında çıkar ilişkisi doğurdu” dedi.

Ülkenin yokuş aşağı son sürat gittiğini sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ tartışmasına ilişkin de konuştu.

“Ben 'helalleşme' dedim ama ‘hesaplaşma' ayrı. Yolsuzluk yapandan, kul hakkı yiyenden, hukuk içinde elbette hesap sorulacak. Helalleşme derken 'Yolsuzlukları görmeyeceğiz, devleti soymuşlar görmeyeceğiz' diye bir şey yok. Biz geçmişin yaralarının kaşınmasını değil, geleceğe bakmak istiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Geçmişin yaralarını kanatarak sağlıklı bir gelecek yaratamazsınız. Oturalım sağlıklı, yararlı ve dayanışma içinde bir gelecek inşa edelim, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakalım istiyoruz”.