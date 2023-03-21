Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin perde arkası: Karar yarın açıklanacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar dün TBMM'de görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin Artı Gerçek’ten Seda Taşkın'a konuşan HDP’li yetkili, yapılan görüşmede ağırlıklı olarak Kürt sorunu üzerine durduklarını belirtti.

Yapılan görüşmenin HDP’nin tutum belgesinde olan tüm konuları içerdiğini ifade ededen yetkili, "bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının genel olarak partilerinde memnun edici bir atmosfer yarattığını" ifade etti.

“Tutuklu HDP’li siyasetçilerle ilgili davaların siyasi davalar olduğunu dile getirdik. Sadece HDP’nin sorunu değil yargı alanındaki ciddi bir sorun olduğunu söyledik. Aşmamız lazım dedik" diyen HDP'li isim, sandık güvenliği ve HDP'nin kapatılma davasına ilişkin de görüşüldüğünü ifade etti.

Yapılan ziyaretin ardından çarşamba günü yapılacak ortak bir toplantı ile, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tutumunu açıklaması bekleniyor.