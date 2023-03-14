Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine İYİP'ten ilk yorum

14 Mayıs'ta yapılacak seçim yaklaştıkça, ittifaklar ve partiler arası görüşmeler de artmaya başladı.

Bu kapsamda, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşeceği bildirilmişti.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuyla ilgili, “Biz güneydoğudan olumlu anlamda çok ciddi tepkiler alıyoruz. İyi parti makulü hayata geçirecek bir partidir. Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir. Burada bir sıkıntı yok. Bizim için görüşmenin içeriği önemli.” açıklaması yaptı.