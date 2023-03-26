Kılıçdaroğlu: Hazine'den çalınan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin töreninde konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Kadın erkek eşitliği, her evde huzurun ve bereketin olması, adalet için, hukuk için, dezavantajlı gruplar için, başı açık-kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için, kucaklaşmak için, halk için, millet için iktidar. İstanbul'u da Bağcılar'ı da seviyorum. Bağcılar'da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama kimse endişelenmesin, oy versin vermesin nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin.

Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Kul hakkını gözeteceğiz. Atama bekleyen öğretmenleri Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerimize görev vereceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevini yapacak.

İkinci cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş. Elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki ikinci başkenti yöneten güç, aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar.

Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, Hazine'den çalışan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum, Kılıçdaroğlu gelmesin diye çaba harcadıklarını biliyorum, büyük mücadeleler verdiklerini de veriyorum. Benim tek güvencem bu ülkenin insanları."