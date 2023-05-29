Kılıçdaroğlu hangi kentlerde oyunu artırdı?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ile bazı Ege ve Akdeniz illerinde oylarını artırdı.
Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi ilk turuna göre en çok oyunu arttırdığı il, İstanbul oldu.
Oyların henüz tamamının sayılmadığı ANKA’nın verilerine göre Kılıçdaroğlu’nun oylarının arttığı iller şöyle:
İstanbul’da 187 bin 761
İzmir’de 57 bin 449
Muğla’da 12 bin 659
Aydın’da 16 bin 568
Antalya’da 33 bin 920
Denizli’de 22 bin 946
Mersin’de 15 bin 129
Adana’da 22 bin 649
Ankara’da 72 bin 702
Eskişehir’de 20 bin 003