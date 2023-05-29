Kılıçdaroğlu hangi kentlerde oyunu artırdı?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ile bazı Ege ve Akdeniz illerinde oylarını artırdı.

Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi ilk turuna göre en çok oyunu arttırdığı il, İstanbul oldu.

Oyların henüz tamamının sayılmadığı ANKA’nın verilerine göre Kılıçdaroğlu’nun oylarının arttığı iller şöyle:

İstanbul’da 187 bin 761

İzmir’de 57 bin 449

Muğla’da 12 bin 659

Aydın’da 16 bin 568

Antalya’da 33 bin 920

Denizli’de 22 bin 946

Mersin’de 15 bin 129

Adana’da 22 bin 649

Ankara’da 72 bin 702

Eskişehir’de 20 bin 003