Kılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan KPSS’den 92 üzeri puan alıp atanamayan bir kişinin paylaşımını alıntıladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında “Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun” yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.