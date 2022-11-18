Kılıçdaroğlu: Göndereceğimiz Suriyeliler bizim fabrikalarda çalışacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Suriye sınırında bulunan Kilis’te Suriyeli mültecilerle görüştü.

ANKA'dan Mahir Bağış'ın haberine göre toplantıda konuşan Suriyeli mültecilerin, Türkiye’deki hayat pahalılığından ve Zafer Partisi’nin söylemlerinden yakınarak “Biz buraya gelmek istemedik, zorunluluktan, yaşam koşullarımız orada ortadan kalktığı için buraya geldik. Bize orada bir yaşam imkanı sağlandığında elbette gideriz” dedikleri bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun, bir Suriyeli mültecinin; "Bizi otobüslere koyup gönderecek misiniz” sorusuna, “Öyle bir şey yok. Orada sizlere bir hayat kuracağız” yanıtını verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu dün Kilis’te ilk olarak Milli Mücadele sırasında Gaziantep ve Kilis yöresinde yaşanan Fransız işgaline karşı mücadelede büyük rol oynayan “Karayılan” olarak bilinen Şahinbey’in anıtını ziyaret etti, karanfil bıraktı.

'Göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacaklar'

Kılıçdaroğlu’nun Kilis programı Sanayi ve Ticaret Odası üyeleriyle görüşerek başladı. Kılıçdaroğlu, Kilis Sanayi ve Ticaret Odası’nda yaptığı basın toplantısında Suriyeli mülteci sorununa değinerek; “Bir; ırkçılık yapmıyoruz, herkesin kimliğine saygımız var. İki; Türkiye’nin itibarını düşünüyoruz, öyle insanları bindirdik otobüse zorla gönderdik, onu da yapmıyoruz. Üç, göndereceğimiz insanın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Dört, göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacaklar, ücretlerini alacaklar. Böylece herkesin memnun olduğu bir düzen inşa edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra CHP’ye katılanlara rozet taktı, onlarla fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu, burada da bir konuşma yaparak Türkiye’deki yoksullukla mücadele edeceklerini savundu ve “Paramız pulumuz var. Türkiye, zengin bir ülke. Paralar Beşli Çete’ye gidiyorsa hiç endişelenmeyin, o çetelerden paraları alacağım. Öyle yok, ‘alamaz’ falan. Araya adam koyuyorlar; ‘Acaba Kılıçdaroğlu bizle görüşür mü?’ Ben görüşmem çetelerle. Ben, milletimle görüşürüm” dedi.

'Suriye'de de Türkiye'de de huzuru ve bereketi sağlayacağım'

Kilis’in merkezi caddelerinden birisi olan Murtaza Caddesi’ndeki esnaf ziyaretinde ise Kılıçdaroğlu “Hiç endişe etmeyin. Suriye’de de Türkiye’de de huzuru ve bereketi sağlayacağım. Bunu yapmam için size ihtiyacım var. Demokrasiye ihtiyacımız var. Sizler destek verdiğiniz sürece bu sorunlar çözülebilir. 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda çözemediler. Benim öyle uzun uzun konuşmaya niyetim yok. Beş yılda Türkiye’nin en temel sorunlarını, altı lider bir araya gelerek akılla çözeceğiz. Göreceksiniz” diye konuştu.

Esnaf ziyareti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ziraat Odası’nda çiftçilerle bir araya geldi, onların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, çiftçilere Şanlıurfa’da kurmak istedikleri ücretsiz elektrik projesini anlattı ve bunun pilot uygulamasını Denizli’de bir belediye başlatacaklarını belirtti.

'Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi'

Kılıçdaroğlu, ziraat odası ziyareti sonrası "sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri" ile bir araya geldi. Kilis’te bir kültür merkezinde düzenlenen buluşmada Kılıçdaroğlu önümüzdeki seçimlerin kritik önem taşıdığının altını çizerek; “Her birinizin tarihin önünde sorumluluğu var. ‘Yeter’ diyeceksiniz bir noktadan sonra ‘Yeter Türkiye bu hale düşmemeli’ demeniz lazım. Bunu dediğiniz andan itibaren demokrasinin nasıl geliştiğini, Türkiye’nin nasıl büyüdüğünü göreceksiniz. Sandığa gittiğinizde önyargılarınızı bir tarafa bırakın, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Çünkü bu seçim Türkiye’nin kader seçimi olacaktır” dedi.

Son program Suriyeli mültecilerle

Kılıçdaroğlu’nun Kilis’teki son programında Suriyeli mültecilerle buluştu. Basına kapalı yapılan toplantıya farklı kesimlerden 50’ye yakın Suriyeli mülteci katıldı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Suriyeli mültecilerin tercümanlığını yaptı, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini onlara aktardı.

Toplantıda konuşan Suriyeli mülteciler, Türkiye’deki hayat pahalılığından yakınarak; “Türkiye çok pahalı, Suriye çok ucuz, bunu engelleyin” taleplerini Kılıçdaroğlu’na iletti.

Suriyeli mültecilerin Zafer Partisi’nin söylemlerinden yakınarak; “Biz buraya gelmek istemedik, zorunluluktan, yaşam koşullarımız orada ortadan kalktığı için buraya geldik. Bize orada bir yaşam imkanı sağlandığında elbette gideriz” diye konuştukları bildirildi.

'Bizi otobüslere koyup gönderecek misiniz?'

Zafer Partisi’nin söylemlerinden rahatsızlık duyan bir Suriyeli mülteci Kılıçdaroğlu’na; “Bizi otobüslere koyup gönderecek misiniz” diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun, “Öyle bir şey yok. Orada sizlere bir hayat kuracağız” yanıtını verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, son olarak partisinin Suriyeli mülteciler hakkında hazırladığı planları anlattı. Kılıçdaroğlu, mülteci sorununa ilişkin Kilis Sanayi ve Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada bahsettiği çözüm yöntemini tekrarladı. Kılıçdaroğlu, Kilis ziyaretinin ilk programında şöyle konuşmuştu:

'İlk yapacağımız iş karşılıklı büyükelçilikleri açmak'

“Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriye’nin meşru yönetimi ile görüşmektir, karşılıklı büyükelçilikleri açmaktır. Çünkü bir sorunu çözecekseniz sorunun muhatabı ile konuşmanız lazım. Kavga ederek çözemezsiniz. Karşılıklı, büyükelçiliklerimizi açacağız. Ama bu, hemen sorunun çözüldüğü anlamına gelmez.

Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması lazım. Yeniden savaş ortamında kendilerini bulmamaları gerekiyor. Bunun için de meşru hükümetle oturulacak. Protokol yapılacak. BM gerekirse devreye konulacak. Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. Yeter mi? Bir şey daha yapmamız lazım.

'O fabrikaların yeniden açılmasını isteyeceğiz'

Bizim; Gaziantepli, Kilisli çok sayıda iş insanının o bölgede fabrikaları vardı. O fabrikaların yeniden açılmasını isteyeceğiz, yeniden üretim yapmalarını isteyeceğiz. Hem biz kazanacağız hem Suriyeliler kazanacak. Bölge kazanacak. Hiç kimsenin de unutmaması gerekir. Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’dir ve Türkiye dominant olarak bölgede bütün ekonomik gelişmeleri yönlendirebilir.

Böylece buradan giden insanın; evi olacak, yolu olacak, okulu olacak, işi olacak. Arzu ediyorsa, ülkemize turist olarak gelebilir. Daha önce bütün lokantalar, bütün sınır boyumuzda doluydu. İnsanlar düğünlerini bile Hatay’da yaparlardı. Antep’te yaparlardı. Kilis’te yaparlardı. Aynı atmosferi yeniden sağlamak zorundayız.

'Bizim fabrikalarda çalışacaklar'

Bir; ırkçılık yapmıyoruz, herkesin kimliğine saygımız var. İki; Türkiye’nin itibarını düşünüyoruz, öyle insanları bindirdik otobüse zorla gönderdik, onu da yapmıyoruz. Üç, göndereceğimiz insanın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Dört, göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacaklar, ücretlerini alacaklar. Böylece herkesin memnun olduğu bir düzen inşa edeceğiz. İki yıl içinde biz bunları yapacağız. Bunun çok kolay olmadığının ben de farkındayım. Çünkü bölgede bizim dışımızda başka unsurlar da var. Amerika da var orada, Rusya da. Ama biz Suriye’nin içiyle değil kendi sınır boylarımızda, bize Suriye’den gelen kardeşlerimizle daha çok ilgileniyoruz ve kendi ülkelerine gönderiyoruz.”