Bizim Gazete bu hafta 'Bu belayı başımıza Yeni Osmanlı sardı' başlığıyla çıktı.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının arka planı ve nedenleri üzerine değerlendirmelerin yer aldığı gazetede "Yaşanan terör saldırısı uzun süredir boynumuza sarılmış olan zincire bir halka daha ekledi. Masum insanları hedef alan şiddet eylemleriyle sıkça karşılaştığımız bir tarihimiz var ama bir süredir terör neredeyse bir fizik yasası haline gelmiş durumda. Bunun temelinde sermaye destekli AKP iktidarının kalkıştığı maceralar ve ülke siyasetinin ilkesizliğe boğulmuş olması bulunuyor" ifadelerine yer verildi.
Kemal Okuyan, gazetedeki köşesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu ele alarak, Erdoğan'ın karşısına çıkarılmak istenen adaylarla ilgili tartışmaları eleştirirken "Muhalefet, Erdoğan’ın bu şekilde yenilebileceğini düşünmüyor. Muhalefet, Erdoğan’ı Erdoğan’ı yaratan siyaset kültürüyle yenebileceğine inanıyor. İnanıyor ve inanmamızı istiyor" ifadelerini kulandı.
Gazetedeki diğer haber ve değerlendirmeler şu şekilde:
- İş cinayetinde çocuklar: İki küçük kız öldürüldü - Yıldız Savaş
- Yerli mi, yersiz mi tartışması yersiz! TOGG: Sıradan kapitalizm
- Yoksulların sağlık sorunu: Obezite - Eda Mermi
- Maarif Vakfı'nın marifetleri: Para okullara değil, sömürgeciliğe akıyor
- Rusya'nın Herson'dan çekilme kararı: Müzakereler için yoklama sürüyor - Gözde Kök
- Kemal Okuyan'la röportaj: TKP'nin uluslararası alandaki etkisi artacak
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