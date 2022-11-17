Bizim Gazete bu hafta 'Bu belayı başımıza Yeni Osmanlı sardı' başlığıyla çıktı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının arka planı ve nedenleri üzerine değerlendirmelerin yer aldığı gazetede "Yaşanan terör saldırısı uzun süredir boynumuza sarılmış olan zincire bir halka daha ekledi. Masum insanları hedef alan şiddet eylemleriyle sıkça karşılaştığımız bir tarihimiz var ama bir süredir terör neredeyse bir fizik yasası haline gelmiş durumda. Bunun temelinde sermaye destekli AKP iktidarının kalkıştığı maceralar ve ülke siyasetinin ilkesizliğe boğulmuş olması bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Kemal Okuyan, gazetedeki köşesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu ele alarak, Erdoğan'ın karşısına çıkarılmak istenen adaylarla ilgili tartışmaları eleştirirken "Muhalefet, Erdoğan’ın bu şekilde yenilebileceğini düşünmüyor. Muhalefet, Erdoğan’ı Erdoğan’ı yaratan siyaset kültürüyle yenebileceğine inanıyor. İnanıyor ve inanmamızı istiyor" ifadelerini kulandı.

Gazetedeki diğer haber ve değerlendirmeler şu şekilde: