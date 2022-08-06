Kılıçdaroğlu, Gezi tutuklularının aileleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularının aileleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, aileler ile birlikte Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın kızı Vera, Gezi tutuklusu Mine Özerden’in annesi Halide Özerden ve Gezi tutuklusu Çiğdem Mater’in doğum gününü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum.”