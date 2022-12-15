Kılıçdaroğlu: Geri adım atacağımızı sanıyorlar, atmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı cezayı yorumladı.

Davanın bu şekilde sonuçlanacağını düşünmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yargı Saray'dan gelen talimata göre hareket ediyor. Bu milli iradeye bir darbedir. Bu açıkça bir darbedir. Bu tablo demokrasilerde yaşanmaması gereken bir tablo. Kaftancıoğlu'na da siyasi yasak getirildi. Geri adım atacağımızı sanıyorlar atmayacağız. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu ülkenin halkı demokrasi, yargı bağımsızlığı istiyor. Herkes geleceğe umutla baksın. Artık sonları geldi" dedi.

'16 milyon İstanbullunun hakkı gasp edildi'

Küçükkaya'nın "Bu karar nasıl çıkabilmiş hukuken?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "YSK'yla ilgisi yok bunun, tutanaklarda var. O dönem soru soran Fox muhabirine de soruyorlar. Ben Sayın İmamoğlu'na sakın üzülme, herkes senin harcadığın emeği görüyor. İstanbullulara hizmet etmeye devam et dedim. Tabi ki üzüldük, olay bir demokrasi, milli iradeye saygı duyulması olayı. CHP'li belediyeler için özel birimler olduğunu biliyorum. Aşama aşama hayata geçirmeye çalışıyor, yargıçların gücünü arkalarına almak istiyorlar. Bizlerse halkın iradesini arkamıza alıyoruz. 16 milyon İstanbullunun hakkı gasp edilmiştir. Hala bu ülkede hukukun üstünlüğü çerçevede karar veren hakimler, yargıçlar var. Biz onlara güveniyoruz. Eğer bu ülkede adalet varsa Yargıtay'dan dönecektir" şeklinde yanıt verdi.

"Yargı kararına rağmen Kavala, Demirtaş neden içeride? Komutanı serbest askeri öğrencileri darbe yapmaktan tutukluyorsunuz. Bu haksızlıklar sona erecek" diyen Kılıçdaroğlu, "Kararın onanacağını düşünmüyorum. Bu ülkenin namuslu hakimleri var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın "Kararın açıklanması sonrası Akşener sizi aradı mı?" sorusuna ise "Hayır" diye yanıt verdi.

'Kendi partilerinde yöneticilik yapan insanları hakim koltuğuna oturttular'

İmamoğlu'na ceza isteyen savcının AKP'li belediye başkanının yeğeni çıkmasıyla ilgili paylaşılan fotoğraflara ilişkin Kılıçdaroğlu, "Kendi partilerinde yöneticilik yapan insanları hakim koltuğuna oturttular. HSK'nın, Adalet Bakanlığı'nın 'Bu olmaz' demesi lazım. Demediler. Neden? Onlar da Erdoğan ne dese altına koşulsuz imza atarlar. Ama onların altında hukuku erdemi savunan bir adalet ordusu olduğunu da biliyoruz" dedi.

'Görüşmeleri kesmek zorunda kaldım'

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ceza aldığı sırada yurtdışında olmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Benim İngiltere'ye, Almanya'ya gidişim ülkenin Türkiye'nin hızla büyümesi, kalkınması, bölgesinde söz sahibi haline gelmesidir. Bu gezileri yaparken herkesin müsait olduğu zaman çerçevesinde program yapılır. Biz de Almanya'ya bu çerçevede gittik. Normalde davaya bakıldığında beraat bekliyorduk. Beklemediğimiz bir olay oldu. Yaptığım görüşmeleri kesmek zorunda kaldım."

'Bu olay altı liderin omuz omuza yürümesine bir ivme kazandırır'

"Bu karar siyaseten hangi sonuçları üretecek?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"85 milyon yurttaş demokrasinin ayaklarının altından kaydıklarını görüyorlar. Altı lideri buluşturan bu. Biz o nedenle anayasadan başladık. Bu olay altı liderin omuz omuza yürümesine bir ivme kazandırır. Bu süreç adaylık belirleme sürecini etkilemez."