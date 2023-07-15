Kılıçdaroğlu gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi: Kurultay süreci masaya yatırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla toplantı yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantı öncesinde açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, 'seçim' ve 'kurultay' vurgusu yaparak şunları söylemişti:

''Partimiz bir kurultay sürecinin içerisinde. Burada gençlik kolları olarak ne gibi bir rol oynayacağız, partimizin gençleşmesi için nasıl bir mücadele vereceğiz ve yeni yazılacak tüzük ve de program için önerilerimiz neler olmalı bunları da tartışıp ve kapsamlı raporlar hazırlayacağız.”