Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Bay Kemal’in en çılgın projesi demokrasidir

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere sayılı saatler kala “Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir" başlıklı bir video yayınladı.

Videoda gençlere seslenen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

Medyayı önümde asker gibi hizaladığım, tüm kanalların yayına zorlandığı bir görüntü benim zamanımda asla ve asla olmayacak. Hızlı reformlar yapacağız bu konuda ve bu reformları, öyle iktidar kendi başına falan da yapmayacak. Öyle yaparsak sonuç aynı olur. Medyanın tüm paydaşları bir araya gelecek ve bu medya rezaletini sonsuza kadar çözecek. Net etik kurallar, net kanunlar olacak.

önümde asker gibi hizaladığım, tüm kanalların yayına zorlandığı bir görüntü benim zamanımda asla ve asla olmayacak. Hızlı reformlar yapacağız bu konuda ve bu reformları, öyle iktidar kendi başına falan da yapmayacak. Öyle yaparsak sonuç aynı olur. Medyanın tüm paydaşları bir araya gelecek ve bu medya rezaletini sonsuza kadar çözecek. Net etik kurallar, net kanunlar olacak. Belki de içimde ukde kalan tek şey; kadınların giyim kuşamı konusundaki kanunun çıkaramamış olmamızdır. Erdoğan, önce meseleyi sulandırdı. Sonra sıvıştı. Kadınları yine yarı yolda bıraktı. Neyse, seçimden sonra yapmak bize nasip olacak inşallah.

konusundaki kanunun çıkaramamış olmamızdır. Erdoğan, önce meseleyi sulandırdı. Sonra sıvıştı. Kadınları yine yarı yolda bıraktı. Neyse, seçimden sonra yapmak bize nasip olacak inşallah. Herkes, Türkiye olmak isteyecek. Adalete inanıyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız, insan haklarına inanıyorsanız, uyuma, sevgiye inanıyorsanız o zaman Bay Kemal ile sonuna kadar yürümekten başka seçeneğiniz yok demektir. İlk turda dünyayı değiştirelim. Yaşasın demokrasi, yaşasın sevgi, yaşasın aşk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk; sen çok yaşa Türkiye’m.

AKP'liler propaganda yasağını hatırlattı

Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslendiği videoyu seçimler öncesinde uygulanan propaganda yasağının başlamasından bir saat sonra paylaşmasına AKP'li isimler itiraz etti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nu 'hukuk tanımaz'lıkla suçladı.