Kılıçdaroğlu: Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis grup konuşması başlarken, salondan bir kişi 'neden kaybettin' diye bağırdı.

Konuşmasına TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekil seçilmesine rağmen cezaevinde tutuklu bulunmasına tepki göstererek başlayan Kılıçdaroğlu, "TBMM'nin onurunu haysiyetini koruyacak olan bir numaralı isim Meclis Başkanı, suskun davranamaz. Derhal hapisten çıkıp parlamentoda yemin etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ülkemize demokrasiye getirecektik, beklediğimizi alamadık. Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette eleştiriler gelecekti. Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum ama kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir'' dedi.

'Değişimin önünü tamamen açacağım'

Kongre sürecinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ''Kurultay kararımızın gündeminde değişim var. Değişimin önünü açacağım. Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim, değişimin önünü tamamen açacağım. İnsanlık tarihi bir demokrasi tarihidir bu ülkede o demokrasinin mihenk taşı da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP küllerinden yeniden doğacaktır. Bu Saraylıları elbette göndereceğiz, birlikte göndereceğiz. Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir, kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.''